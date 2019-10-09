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«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик» в КХЛ 

Вести.Ru 1 час назад
«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик» в КХЛ
Фото: hcredstar.com
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги матчем в Пекине стартовал очередной игровой день. "Куньлунь Ред Стар" на совей домашней площадке принимал нижнекамский "Нефтехимик", и добился минимальной победы — 2:1.
Хоккеисты китайского клуба забили две шайбы подряд уже в первые десять минут матча — на третьей минуте Эндрю Миллер открыл счет, а на десятой Жильбер Брюле удвоил преимущество "Куньлуня". Единственный гол в исполнении гостей был забит на 48-й минуте. Ее автором стал Ильдар Шиксатдаров.
Благодаря этой победе клуб из Поднебесной обогнал "Нефтехимик" в турнирной таблице Восточной конференции, и с 13-ю очками занимает девятое место. Нижнекамцы же остались с 12-ю баллами и занимают десятое место в КХЛ.
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Хоккей , Ильдар Шиксатдаров , Эндрю Миллер
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