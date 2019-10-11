Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3) Кучеров оформил дубль и сделал две результативные передачи, набрав, таким образом, четыре очка.

Ранее четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в НХЛ.