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Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ 

RT на русском + ещё 11 4 часа назад
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
Фото: AFP © Claus Andersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3) Кучеров оформил дубль и сделал две результативные передачи, набрав, таким образом, четыре очка.
Лучшим игроком дня стал Патрик Лайне из «Виннипег Джетс». Тройку лучших замкнул Патрик Марло из «Сан-Хосе Шаркс».
Ранее четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в НХЛ.
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Хоккей , Патрик Марло , Патрик Лайне , Никита Кучеров
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