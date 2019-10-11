Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ 

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3) Кучеров оформил дубль и сделал две результативные передачи, набрав, таким образом, четыре очка.
Лучшим игроком дня стал Патрик Лайне из «Виннипег Джетс». Тройку лучших замкнул Патрик Марло из «Сан-Хосе Шаркс».
Ранее четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в НХЛ.