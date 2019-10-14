Фанатов хоккея возмутил откровенный танец болельщицы

Пользователи Instagram обрушились с критикой на девушку, которая во время матча НХЛ исполнила откровенный танец у бортика ледовой площадки. Запись с сексуальным перформансом болельщицы, опубликованный в соцсети, пришёлся не по душе поклонникам хоккея.

Видео было сделано во время матча регулярного чемпионата между «Нью-Джерси Дэвилс» и «Бостон Брюинс». Болельщица подошла к бортику ледовой площадки, поднялась на аэробную подножку и исполнила эротический танец. В комментариях большинство любителей хоккея сочли выступление болельщицы слишком вульгарным.

«Я один надеялся, что она упадёт оттуда?» — написал пользователь под ником mosesredd.

«Ой, мне неловко за неё», — отметила caroline_connor.

«Она просто испортила впечатление от игры, пытаясь привлечь к себе внимание», — подчеркнул jjmid04.

«Вместо хоккея ей лучше сходить в стрипклуб», — заявил danforth_15.

Ранее, как сообщал «Рамблер», итальянская журналистка во время игры футбольного клуба «Наполи» отреагировала на призывы фанатов показать грудь жестом правой руки с опущенным вниз большим пальцем.