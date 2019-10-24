Василевский признан первой звездной дня

Вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан лучшим игроков завершившегося игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Василевский отразил 37 бросков из 39 в матче с «Питтсбург Пингвинз». Вторым стал партнёр россиянина по «Тампе» Виктор Хедман, на счету которого победная шайба в матче.
Третьей звездой игрового дня был признан форвард «Оттавы Сенаторз» Энтони Дюклер, дважды поразивший ворота «Детройт Ред Уингз».
Ранее сообщалось, что 37 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить в матче НХЛ с «Питтсбургом».