Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в гостевых матчах в большинстве

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Эдмонтон Ойлерз".

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3. Таким образом столичный клуб не смог продлить победную серию этого сезона.

Капитан "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин стал автором двух голов матча, реализовав большинство. Это 125-й раз за карьеру россиянин в гостевых матчах НХЛ, что в данный момент стало рекордом. До Овечкина достижение принадлежало Бретту Халлу , который реализовывал большинство 124 раза.

Стоит отметить, что российский форвард отметился таким же результатом и в домашних матчах. В данный момент Овечкин находится на четвертом месте с 250 голами в НХЛ, уступая Теэму Селляне на пять шайб. В первой тройке по этому показателю идут Дэйв Андрейчак с 274 голами и Халл с 265-ю.

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения "Эдмонтону".