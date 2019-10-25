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Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в гостевых матчах в большинстве 

Газета.Ru 5 часов назад
Овечкин побил рекорд НХЛ
Фото: РИА Новости
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Эдмонтон Ойлерз".
Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3. Таким образом столичный клуб не смог продлить победную серию этого сезона.
Капитан "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин стал автором двух голов матча, реализовав большинство. Это 125-й раз за карьеру россиянин в гостевых матчах НХЛ, что в данный момент стало рекордом. До Овечкина достижение принадлежало Бретту Халлу, который реализовывал большинство 124 раза.
Стоит отметить, что российский форвард отметился таким же результатом и в домашних матчах. В данный момент Овечкин находится на четвертом месте с 250 голами в НХЛ, уступая Теэму Селляне на пять шайб. В первой тройке по этому показателю идут Дэйв Андрейчак с 274 голами и Халл с 265-ю.
Ранее сообщалось, что дубль Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения "Эдмонтону".
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Теги:
Хоккей , Бретт Халл , Александр Овечкин
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