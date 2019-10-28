Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

"Флорида" победила "Эдмонтон" со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов забросил шестую шайбу в текущем сезоне.

Дадонов сыграл в матче 17 минут, нанес два броска, один из которых стал голевым. Нападающий забросил шестую шайбу в текущем чемпионате, всего на его счету теперь девять очков за результативность (6 шайб + 3 голевые передачи) в 11 играх.

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков по воротам. Хоккеисты "Флориды" забросили первые три шайбы в матче за 2 минуты и 30 секунд на старте второго периода, после чего голкипер "Эдмонтона" Майк Смит (10 отраженных бросков из 13) был заменен на Микко Коскинена (13 из 15).

"Флорида" поднялась на шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 11 матчах. "Эдмонтон" идет вторым на Западе, имея в активе 17 очков после 12 игр. В следующем матче "Флорида" в понедельник встретится в гостях с "Ванкувером", "Эдмонтон" в ночь на среду на выезде сыграет против "Детройта".