Овечкин признан первой звездой матча «Торонто» — «Вашингтон»

Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мейпл Лифс", передает официальный сайт Лиги.

"Вашингтон" победил "Торонто" в овертайме со счетом 4:3. Овечкин набрал в матче четыре очка, при этом именно его шайба позволила "столичным" сравнять счет и перевести игру в овертайм, а гол форварда стал победным.

Также хоккеист выступил дважды выступил в роли ассистента, таким образом поучаствовав в каждом голе своей команды.

Ранее Овечкин вышел на 41-е место в истории НХЛ по набранным очкам.