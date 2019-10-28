Олимпийский чемпион высказался о скандале с Малкиным

Олимпийский чемпион не видит ничего предосудительного в гражданстве США Малкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию вокруг нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина. 28 октября стало известно, что хоккеист, который входит в движение Putin Team, имеет двойное гражданство — российский и американский паспорта. "Для меня, например, неудивительно, что у него есть. У нас многие игроки, которые вернулись, имеют американское гражданство. Многие отказались, вернувшись в Россию. Ничего предосудительного в самом американском паспорте нет. Это делается, чтобы перемещаться по США и Канаде, не занимаясь визовыми вопросами. И потом, для Putin Team, мне кажется, просто прекрасная реклама, что в движение входит гражданин Америки!" — заявил Кожевников. Ранее наставник "Амура" прокомментировал двойное гражданство Малкина.

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