«Игроки „Спартака“ не пали духом»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над «Йокеритом» (4:2).
«Тяжелая игра для нас, особенно концовка. После того, как соперник отыгрался, ребята не пали духом, а продолжили играть. Сегодня они бились и хорошо сыграли тактически.
Давайте не будем перехваливать Котляревского, ведь эмоций после игры всегда очень много. Главное, чтобы он продолжал в том же духе. Кокарев на него не влияет, они сегодня вообще в первый раз играли вместе. Михаил сам по себе такой жесткий», — цитирует тренера AllHockey.