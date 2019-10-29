От Могильного до Малкина: как россияне становились американцами

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признался, что является гражданином США. Однако случай с 33-летним уроженцем Магнитогорска не является единственным. «Газета.Ru» — о российских хоккеистах, которые после переезда за океан обрели заграничный паспорт.

Александр Могильный

Александр Могильный, он же Александр Великий, не стал первым российским хоккеистом, уехавшим в Национальную хоккейную лигу, однако его отъезд за океан был сенсационным.

В 1988 году «Баффало Сэйбрз» выбрал Могильного в пятом раунде драфта под общим 89-м номером, но подписать контракт с советским хоккеистом сразу же «клинки» не сумели. Переход же состоялся только через год: во время чемпионата мира в Швеции Могильный через своего менеджера связался с главой скаутского департамента «Баффало» Доном Люсом, после чего тот сразу же явился в Швецию, предварительно отправив в посольство США просьбу об оформлении документов для перелета отечественного форварда. В отличие от своих соотечественников — Виктора Нечаева и Сергея Пряхина, первым улетевшими за океан, — Могильному покинуть территорию СССР в тот момент не представлялось возможным: Александр был игроком ЦСКА , что тогда приравнивалось к действующему военнослужащему, а им по закону уезжать за границу было запрещено.

Скауты «Баффало», осознавая это, подготовили план побега хоккеиста и осуществили его прямо в отеле, где базировалась советская сборная во время чемпионата мира. Впоследствии Могильный в СССР был признан предателем и дезертиром, а сам игрок запросил в США политическое убежище.

«Я видел, какое отношение к старшим товарищам, понимал, что со мной будет, когда дойду до этого возраста. Заканчивая карьеру, они оставались ни с чем. Побег никакого мужества не требовал. Смешно, когда говорят, что я сжигал мосты.

Потому что уезжал из Москвы нищим человеком. Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужны эти грамоты с медалями?» — признавался он спустя несколько десятков лет в интервью «СЭ».

Тогда же Могильному был сделан новый паспорт: собственного загранпаспорта у хоккеиста на руках не было, его он в обязательном порядке сдал начальнику национальной сборной во время пребывания в Швеции. Американское же гражданство Александр принял спустя более чем десять лет, после 13-го сезона в НХЛ.

Похожая судьба оказалась и у Сергея Федорова . Как и Могильный, он являлся игроком ЦСКА, потому выезд за границу ему также был запрещен. Однако Федоров вызвался выступить вместе со сборной СССР на Играх доброй воли в США. Там же он в итоге и остался.

Сергей Федоров

После одного из матчей на него тайно вышли представители «Детройт Ред Уингз», которым советский хоккеист и рассказал о своем намерении совершить побег. К этому момент Федоров уже был задрафтован «Детройтом», но под низким номером — 74. Руководство американского клуба боялось, что подписать контракт с хоккеистом из-за «железного занавеса» не удастся.

Удалось. Встретившись с вице-президентом красно-белых Джимом Лайтсом, он сразу же уехал из отеля в аэропорт и на частном самолете владельца клуба Майка Илича улетел в Детройт.

Паспорт гражданина США Федоров получил уже в 2000 году, когда сдал экзамен на знание английского языка, истории Америки и конституции Соединенных Штатов. Комментируя свои намерения о получении американского гражданства, отечественный хоккеист утверждал, что намерен в будущем стать полноправным избирателем, чтобы голосовать за демократов.

Андрей Марков

Впоследствии переход российских хоккеистов в лучшую лигу мира осуществлялся гораздо проще и без каких-либо побегов, предательств и всего подобного. Что касается получения второго гражданства, то третьим представителем России в хоккее стал Андрей Марков.

В 1998 году «Монреаль Канадиенс» выбрал отечественного защитника в шестом раунде драфта под общим 162-м номером, а через два года Андрей, будучи одним из лучших игроков московского «Динамо» , переехал в Монреаль. Впоследствии он уверенно закрепился в составе «Монреаля» и также котировался как один из топовых защитников команды.

19 июля 2010 Марков принял канадское гражданство. Во время церемонии вручения паспорта гражданина Канады российский хоккеист, сжимая в руке маленький кленовый лист, признался в своей любви к стране, но при этом не стал отказываться от российского гражданства.

«Я счастлив быть здесь и горд быть канадцем. Мне нравятся Монреаль и эта страна. Для меня важно стать канадским подданным, но, так или иначе, я все еще русский. За Канаду я играть не собираюсь, уж простите», — говорил он.

Максим Афиногенов

Еще один представитель столичного «Динамо» в конце 90-х — начале 2000-х уехал покорять НХЛ. Максим Афиногенов в 1999-м подписал контракт с «Баффало Сэйбрз», за который выступал почти десять лет с перерывом на локаут в 2004 году. После окончания контракта с «клинками» российский форвард также подписал однолетний контракт с «Атлантой Трэшерз», за которую в тот момент уже заканчивал играть Илья Ковальчук . Однако на этом карьера Афиногенова в НХЛ завершилась: Максим вернулся в КХЛ, где поиграл за СКА , «Витязь», а сейчас вновь представляет цвета «Динамо».

Впрочем, до своего возвращения в Россию, в ноябре 2008 года, российский нападающий успел стать гражданином США.

Хоккеисту также пришлось сдать обязательные экзамены, как и Федорову. После собеседования Афиногенов отшутился, что американцы во время этих тестов «должны удостовериться, что требующий паспорт США — не шпион».

Евгений Набоков

Весьма богатая карьера вышла у российского голкипера Евгения Набокова. Не столько из-за результатов — а он является рекордсменом клуба «Сан-Хосе Шаркс» среди вратарей по целому ряду статистических показателей, — сколько по количеству клубов. Так, Евгений выступал за «акул», а также «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

О том, чем занимается Набоков сейчас, точно неизвестно, однако ряд источников утверждают, что россиянин до сих пор проживает на территории США вместе со своей семьей, а также занимается тренерской деятельностью. Для этого ему, к слову, нужна американская рабочая виза, и бытует мнение, что паспорт гражданина США у Евгения также имеется.

В 2007 году Набоков информацию о принятии американского гражданства опроверг, однако спустя более чем десять лет данных о том, что чемпион мира в составе сборной России сейчас также является гражданином США, становится все больше.

Сергей Гончар

У российского защитника карьера в НХЛ также выдалась богатой. Причем большинство времени он провел именно за океаном: и в США, и в Канаде. Так, Сергей Гончар, поиграв за «Трактор» и «Динамо», в 1994 году подписал контракт с «Портленд Пайретс», а затем, чередуя НХЛ с КХЛ, выступал за «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Питтсбург Пингвинз», «Оттаву Сенаторз», «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс».

Свою игровую карьеру он завершил в 2015 году, выиграв к этому времени один Кубок Стэнли.

По сей день он продолжает свою работу в системе НХЛ. Равно как и Набоков, он также имеет американскую рабочую визу и паспорт. Отказываться от них он не собирается по рабочим причинам, в отличие, например, от «Русской ракеты» Павла Буре , у которого паспорт гражданина США имелся, но год назад он от него отказался, аргументировав это тем, что в последние годы живет в России и в американском гражданстве ввиду отсутствия работы за океаном не нуждается.

Евгений Малкин

Ну, и, конечно, Евгений Малкин, который как раз и подорвал все хоккейное медиапространство в последние несколько дней. О наличии американского паспорта у 33-летнего нападающего «Питтсбурга» стало известно случайно: после расследования о вложениях хоккеиста в один бизнес-проект, связанный с виртуальной реальностью. Для заключения сделки Малкину потребовалось собрать несколько документов, среди которых числился и паспорт США. О том, что россиянин, оказывается, имеет второе гражданство, сообщил юрист Дмитрий Мачихин , который был агентом спортсмена в ходе переговоров.

«О Малкине стало известно, когда мы собирали пакет документов. В ходе сделки возник вопрос в том числе и про гражданства всех ее участников. Оказалось, что в проекте числится один гражданин США. Им оказался Малкин. Я узнал об этом, когда мне пришел загранпаспорт Евгения, хотя сам он в офис ни разу не приезжал. Все решения за него принимали другие люди от его же имени», — цитирует юриста Sports.ru.

Данную информацию сначала никто из официальных лиц ни опровергал, ни подтверждал. Например, Геннадий Ушаков , отвечая на вопрос о достоверности этих сведений, резко заявил, что «никому не должно быть дела до гражданства Малкина».

Впрочем, позднее Евгений все слухи развеял одним лишь сообщением.

«У моего ребенка есть американский паспорт. США — это мой второй дом. Я живу здесь уже 13 лет. Возможно, мой ребенок пойдет здесь в школу. Моя жена живет здесь. Да, у меня есть американское гражданство. В России у нас есть правила: у тебя может быть два паспорта, в этом нет ничего плохого. Мне комфортно с этим», — цитирует Малкина Tribuna Live.

В 2006 году российский форвард подписал контракт с «Питтсбург Пингвинз», за которых выступает и по сей день, выиграв вместе с клубом три Кубка Стэнли.