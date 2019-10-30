Овечкин поделился секретом успеха своей команды

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился секретом результативности своей команды. Об этом сообщает официальный сайт заокеанской лиги.
По его словам, огромное количество голов является заслугой слаженных действий всей команды.
"Мы усердно работаем все вместе, поэтому и забрасываем много шайб. Если я открыт, партнеры всегда стараются отпасовать мне для броска. Я отвечаю им взаимностью, в этом наш секрет", — сказал Овечкин.
Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой матча "Торонто" — "Вашингтон".