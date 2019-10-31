Ничушкин не реализовал момент. 81-й сухой матч кряду

Ничушкин не реализовал выход один на один. Он не забивает 81-й матч кряду

Фото: Ethan Miller/Getty Images

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» обыгрывает «Флориду Пантерз». После первого периода хозяева впереди со счётом 2:1. Bob robs Nich pic.twitter.com/EyxBnAgzKe— HockEye (@Hock_eye) 31 октября 2019 г. В стартовом отрезке прекрасный шанс отличиться упустил Валерий Ничушкин . Российский нападающий не реализовал выход один на один, проиграв дуэль Сергею Бобровскому . Безголевая серия Валерия в регулярных первенствах НХЛ насчитывает 80 матчей — 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и семь в нынешнем. Видео можно посмотреть в "Твиттере" В последний раз в официальном матче Валерий забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет уже полтора года.

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