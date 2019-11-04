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«Анахайм» проиграл «Чикаго» в 1000-м матче Гецлафа в НХЛ 

ТАСС + ещё 9 4 часа назад
«Анахайм» проиграл «Чикаго» в 1000-м матче Гецлафа в НХЛ
Фото: © AP Photo/Marcio Jose Sanchez
"Анахайм" уступил "Чикаго" в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 1000-ю игру в регулярных чемпионатах провел капитан команды канадец Райан Гецлаф.
Шайбы в составе победителей забросили Адам Боквист (10-я минута), Алекс Дебринкат (16) и Патрик Кейн (61). У хозяев отличились Сэм Стил (33) и Ник Ритчи (47). 19-летний шведский защитник Боквист забросил первую шайбу в НХЛ в карьере.
Гецлаф набрал одно очко за результативную передачу. В 1000 матчах на его счету 934 очка (268 шайб + 666 передач). Канадец занимает второе место после финна Теему Селянне (988) по очкам в истории клуба, четвертое — по голам, первое — по результативным передачам.
На втором месте после Гецлафа по числу матчей за "Анахайм" в истории — Кори Перри (988), ныне выступающий за "Даллас", на третьем — завершивший карьеру финн Теему Селянне (966).
Гецлафу 34 года, он был задрафтован "Анахаймом" в 2003 году под 19-м номером. В 2007 году стал с клубом обладателем Кубка Стэнли, трижды участвовал в Матчах звезд НХЛ (2008, 2009, 2015). Является капитаном "Анахайма" с сезона-2010/11. В составе сборной Канады на счету Гецлафа две победы на Олимпиадах (2010, 2014) и золото Кубка мира (2016).
Для "Анахайма" игра против "Чикаго" стала 2000-й в регулярных чемпионатах, клуб выступает в лиге с сезона-1993/94. В таблице Западной конференции "Анахайм" занимает четвертое место, "Чикаго" — 12-е.
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Теги:
Хоккей , Прочее , Патрик Кейн , Сэм Стил , Райан Гецлаф
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