Российский вратарь Варламов признан первой звездой матча НХЛ

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов признан первой звездой матча против "Баффало Сэйберс". Об этом сообщает Sport24.

Голкипер "островитян" сделал шатаут, отразив все 27 бросков по своим воротам. Единственную шайбу забросил Дерик Брассер. Благодаря этому голу Брассер стал второй звездой матча "Баффало" — "Айлендерс".

После этой встречи команда из Нью-Йорка поднялась на второе место дивизиона Метрополитан.