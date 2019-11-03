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«Металлург» прервал победную серию «Сибири» в КХЛ 

RT на русском + ещё 4 43 минуты назад
«Металлург» прервал победную серию «Сибири» в КХЛ
Фото: РИА Новости
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Металлургу» принесли шайбы Дениса Паршина, Николая Кулёмина, Егора Яковлева и Евгения Тимкина.
«Сибирь», для которой это поражение стало первым после серии из шести побед, ответила голом Алексея Яковлева.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» с преимуществом в восемь шайб.
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Теги:
Хоккей , Егор Яковлев , Денис Паршин , Николай Кулемин , Алексей Яковлев , Салават Юлаев , Металлург , Динамо
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