«Металлург» прервал победную серию «Сибири» в КХЛ 

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Металлургу» принесли шайбы Дениса Паршина, Николая Кулёмина, Егора Яковлева и Евгения Тимкина.
«Сибирь», для которой это поражение стало первым после серии из шести побед, ответила голом Алексея Яковлева.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» с преимуществом в восемь шайб.