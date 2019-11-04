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Виклунд стал игроком «Спартака» 

Спорт-Экспресс + ещё 4 3 часа назад
Виклунд стал игроком «Спартака»
Фото: @spartak_hc
Защитник Тобиас Виклунд стал игроком «Спартака». Контракт с 33-летним шведом заключен до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.
Виклунд выступает в КХЛ с сезона-2013/14, он играл за «Автомобилист», «Ладу», «Югру» и «Куньлунь». В минувшем сезоне он провел 30 матчей в составе китайского клуба и набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «-7». Всего в КХЛ защитник принял участие в 290 матчах, в которых набрал 95 (33+62) очков.
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Теги:
Хоккей , Спартак
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