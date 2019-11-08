Капитан «Вашингтона» Овечкин признан 2-й звездой матча с «Флоридой»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Флориду Пантерз» со счетом 5:4 ОТ в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу гостям принес гол Тома Уилсона на 17-й секунде овертайма.

Капитан «столичных» Александр Овечкин оформил дубль и отдал голевую передачу. Для 34-летнего россиянина это 136-й матч за карьеру, в котором он забросил не менее двух шайб. По этому показателю Овечкин вышел на чистое 7-е место в истории НХЛ.

Овечкин был признан второй звездой матча. «Вашингтон» с 27 очками в 17 матчах возглавляет не только Восточную конференцию, но и НХЛ в целом.