Олимпийская сборная России проиграла Германии 

В составе россиян шайбы забросили Порядин, Ермаков и Волков.
Следующий матч Олимпийская сборная России проведет на этом турнире против словаков. Матч состоится в субботу, 9 ноября.
Кубок Германии.
Германия — Россия — 4:3:
0:1 — Порядин (Иванов, Гребенщиков), 04:21 1:1 — Пьетта (Небельс, Фишбух), 12:50 1:2 — Ермаков (Кодола, Вовченко), 16:15 2:2 — Сеземски (Пьетта, Фишбух, бол), 22:58 3:2 — Каммерер (Кастнер, Тиффельс), 34:25 3:3 — Волков (Игумнов), 37:49 4:3 — Шютц (Биттнер), 53:02 Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура