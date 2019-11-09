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«Тампа» победила «Баффало» в вынесенном матче НХЛ в Стокгольме. Кучеров забросил шайбу 

ТАСС 11 часов назад
«Тампа» победила «Баффало»
Фото: © Anders Wiklund/TT via AP
Клуб "Тампа-Бэй" со счетом 3:2 обыграл "Баффало" в вынесенном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в столице Швеции. На встрече, которая состоялась на арене Ericsson Globe, присутствовали 13 230 человек.
Заброшенными шайбами в составе "Тампы" отметились Никита Кучеров (4-я минута), Алекс Киллорн (17) и Янни Гурд (48), у проигравших дважды отличился Сэм Райнхарт (36, 52). Кучеров в пятый раз в текущем сезоне отметился заброшенной шайбой, также на его счету семь результативных передач в 14 матчах. Россиянин забросил 11-ю шайбу в матчах с "Баффало", больше он забил только "Детройту" (16 голов) и "Флориде" (13).
Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 20 из 22 бросков.
"Баффало" потерпело четвертое подряд поражение, в последний раз клуб побеждал 26 октября в гостевом матче с "Детройтом" (2:0), "Тампа" в последних пяти матчах одержала две победы и потерпела три поражения. В турнирной таблице Восточной конференции "Тампа" занимает 11-е место, набрав в 14 матчах 16 очков, "Баффало", имея в активе 20 очков после 16 матчей, идет на пятой строчке. Следующий матч команды также проведут друг с другом в Стокгольме в субботу.
В предыдущий раз Стокгольм принимал матчи регулярного чемпионата НХЛ два года назад, когда 10 и 11 ноября 2017 года игры провели "Оттава" и "Колорадо", оба раза сильнее оказалась "Оттава" (4:3 ОТ, 4:3).
4 и 5 октября 2019 года вынесенные матчи НХЛ приняла Прага, где "Филадельфия" дважды со счетом 4:3 обыграла "Чикаго". В 2020 году вынесенные матчи НХЛ пройдут в Праге, где "Бостон" дважды сыграет с "Нэшвиллом", и в Хельсинки, где друг с другом два матча проведут "Колорадо" и "Коламбус".
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Теги:
Хоккей , Сэм Райнхарт , Андрей Василевский , Никита Кучеров
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