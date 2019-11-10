«Оттава» обыграла «Каролину». Наместников и Свечников отметились голами

"Оттава" одержала победу над "Каролиной" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наместников и Пажо отличились с интервалом в четыре секунды. Это десятый случай в истории НХЛ, когда команда забила два гола за четыре секунды или меньше. Рекорд принадлежит "Монреалю", хоккеисты которого дважды отличились за две секунды в матче с "Вашингтоном" 1 ноября 2018 ода.

Наместников набрал 11 (6 шайб + 5 передач) очков в текущем сезоне. На счету Свечникова 16 (7+9) баллов за результативность.

В другом матче дня "Монреаль" выиграл дома у "Лос-Анджелеса" со счетом 3:2. Две шайбы забросил защитник канадской команды Ши Уэбер . В составе гостей впервые в НХЛ отличился Блейк Лизотт.

Также "Филадельфия" в серии буллитов победила в гостях "Торонто" — 3:2, "Аризона" на своей площадке уступила "Миннесоте" со счетом 3:4.