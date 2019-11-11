Появилось видео драки россиян с белорусами

Появилось видео драки хоккеистов из России и Белоруссии

Хоккеисты юниорских сборных России и Белоруссии устроили массовую драку на Кубке Президентского спортивного клуба в Минске. Видеозапись драки опубликована на YouTube-канале «Хоккей Беларуси»

На сайте Федерации хоккея Белоруссии уточняется, что потасовка началась после конфликта россиян с белорусскими игроками Федором Николаеней и Егором Игнатенко.

Драка произошла во время смены составов, поэтому на льду одновременно оказались по две пятерки каждой сборной. На записи видно, что судьям с трудом удалось растащить хоккеистов.

Как сообщал «Рамблер», юниорская сборная России (до 16 лет) одержала победу над командой из Белоруссии на Кубке Президентского спортивного клуба в Минске. Встреча завершилась со счетом 6:0. Россияне набрали девять очков и стали победителями турнира, второе место с шестью очками заняла сборная Словакии, а третьей стала команда Белоруссии (три очка).