«Спартак» победил ЦСКА впервые за шесть лет в КХЛ

"Спартак" со счетом 3:2 в овертайме победил ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч из-за повреждения пропустил лучший снайпер "Спартака" (10 шайб) и один из лучших бомбардиров команды (14 очков) нападающий Мартиньш Карсумс. Капитан "Спартака" Анатолий Никонцев провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Для голкипера красно-белых Юлиуса Гудачека эта победа стала 50-й в лиге.

Это противостояние команд стало 35-м в КХЛ, "Спартак" записал себе в актив 13-ю победу, ЦСКА побеждал в 22 матчах. "Спартак" одержал первую победу над армейцами за шесть лет, прервав серию из 14 поражений в очных встречах в КХЛ, до этого красно-белые побеждали 12 сентября 2013 года (3:2). В первом матче этого сезона подопечные Олега Знарка дома проиграли ЦСКА — 3:9, этот результат стал повторением самой крупной разницы в счете в матчах между спартаковцами и армейцами в КХЛ: до этого ЦСКА побеждал "Спартак" со счетом 6:0 в сезоне-2017/18.

ЦСКА потерпел четвертое поражение в последних шести матчах, "Спартак" одержал седьмую победу в последних восьми встречах. ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 40 очками в 26 матчах. "Спартак" поднялся на четвертую строчку, набрав 32 очка в 27 играх.