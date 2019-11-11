Оскорбивший россиянок хоккеист опасается за жизнь 

Американский хоккеист Райан Уитни, ранее назвавший россиянок «чернобыльскими уродами», в эфире подкаста Spittin’ Chiclets заявил, что опасается за свою жизнь. Поводом для высказывания стала реакция россиян на скандальное заявление.
Спортсмен, выступавший в КХЛ за «Сочи» в сезоне-2014/15, подчеркнул, что больше никогда не приедет в Россию. В том числе из-за угроз, которые ему поступают после того, как он назвал россиянок «чернобыльскими уродами с тремя глазами». В частности на слова американца отреагировал тренер Андрей Назаров, который обещал разбить спортсмену нос.
«Я делюсь опытом игры в России и рассказываю о том, что меня удивило и повеселило. Надеюсь, меня не пристрелит русский шпион. У меня же маленький сын», — добавил американец.
Ранее, как сообщал «Рамблер», полузащитник футбольного «Шахтера» бразилец Тайсон вступил в конфликт с болельщиками прямо в время матча с «Динамо». Поводом для инцидента послужили расистские высказывания, звучавшие трибун. Услышав нелицеприятные выкрики, Тайсон пнул мяч в болельщиков и показал им средний палец. Арбитр принял решение удалить футболиста до конца игры. Покидая поле, бразилец расплакался. Позже в соцсети футболист заявил, что в борьбе за равенство будет биться до конца.