Известного хоккейного аналитика уволили за расизм

В Канаде известного хоккейного аналитика уволили за ксенофобию и расизм

Канадский спортивный канал Sportsnet расстался с известным хоккейным аналитиком и шоуменом Доном Черри . 85-летний телеведущий был уволен за высказывания, которые его работодатели посчитали проявлением расизма и ксенофобии. Черри нелицеприятно высказался об иммигрантах, которые не чтят традиции его страны.

Все случилось 9 ноября в прямом эфире популярной программы Coach's Corner, когда Черри пожаловался, что многие из прибывших в Канаду людей накануне Дня поминовения не носят красные маки и не почитают традиции, которые существуют много лет.

"Вам, кто приезжает сюда, нравится здесь все, вам нравится наш образ жизни, вам нравятся наши хлеб и молоко, ну так может вы бы раскошелились на пару долларов, чтобы купить мак или что-то в этом роде, — цитирует Черри издание "Спорт-экспресс". — Те, кого мы вспоминаем в этот день, заплатили за ваш новый образ жизни самую большую цену".