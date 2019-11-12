Награда Кузнецова и дом Панарина: как россияне провели ночь в НХЛ

В ночь на 12 ноября за океаном состоялись два матча регулярного чемпионата, и в обоих ярко себя проявили российские хоккеисты, а центрфорвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов даже был признан второй звездой дня, несмотря на поражение его команды. «Газета.Ru» рассказывает о событиях игрового и не только дня.

Панарин купил дом в Нью-Йорке

И все же главной новостью для России из НХЛ утром 12 ноября стало известие о покупке Артемием Панариным дома в Нью-Йорке.

Само по себе это событие было достаточно ожидаемым, тем не менее оно является знаковым и очень важным для самого игрока и его семьи.

«Да. Мы купили дом. Наконец-то моя мечта сбылась. Теперь у нас есть дом, есть гараж. Правда, он еще холодный, хочу его утеплить — буду сам копаться. Уже купил целый чемодан инструментов. Думаю, что ни разу его не открою. Самое главное, что научил открывать Алису», — рассказал хоккеист «Спорт-Экспрессу».

Также Артемий заявил, что они с его избранницей Алисой Знарок уже живут в новом доме, так как сам Панарин не мог удержаться и уговорил свою девушку заехать в дом, «как только там появился матрас».

Рассказал форвард и о жизни в мегаполисе, отметив, что в Нью-Йорке есть как спокойные, так и шумные районы, и если нужно найти тусовку, то это никогда не будет проблемой, как и выбрать место для тихого досуга.

«Мы с Алисой уже как бабка с дедом. Никуда не ходим, в рестораны — тоже. Очень редко куда-то выбираемся. Вчера приехал Бобровский — мы ходили покушать. Алиса была дома, я — по ресторанам», — рассказал он.

Напомним, Панарин летом вышел на рынок свободных агентов после двух сезонов в «Коламбус Блю Джекетс» и в итоге подписал соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» на семь лет и сумму $81,5 млн В своем новом клубе, где он сразу же стал самым высокооплачиваемым и звездным игроком, Артемий с ходу стал и лидером на льду, уже набрав 18 (8+10) очков в 15-ти проведенных матчах при показателе полезности +3.

И хотя дела у самих «Рейнджерс» в текущем сезоне пока идут не очень, с именем россиянина в Нью-Йорке связывают возрождение славных традиций клуба из «классической шестерки». Очевидно, сам Панарин тоже планирует отработать контракт до конца, а собственный дом вполне может положительно повлиять на и без того классную игру хоккеиста. Так что новость о приобретении игроком собственного жилья в Нью-Йорке — это позитив и для болельщиков «синерубашечников».

«Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотс» — 2:3 Б

Ну а что касается хоккея, то здесь, конечно же, задавал тон Евгений Кузнецов. Отбывший трехматчевую дисквалификацию на старте сезона за положительный допинг-тест на кокаин, взятый у него во время чемпионата мира, форвард вернулся на лед по-настоящему голодным и не собирается успокаиваться.

Перед домашним матчем «Кэпиталз» против «Аризоны» все расклады, казалось, были за столичную команду. «Вашингтон» находился на прекрасной серии из шести побед, во время которой забрасывал хотя бы одну шайбу в каждом из 18 периодов, в то время как соперник приехал в столицу США после трех фиаско кряду.

Неудачная серия «Койотс» негативно отразилась на Илье Любушкине — российского защитника, в целом смотревшегося ничем не хуже других игроков обороны команды, на этот раз оставили в запасе.

Впрочем, ожидаемое наличие россиян на льду от этого не поменялось, так как ворота «Вашингтона» Тодд Рирден на этот раз доверил охранять второму номеру команды Илье Самсонову

Сначала, правда, все внимание было приковано не к нему, а к его визави Антти Раанте, который совершил уже на второй минуте два великолепных сейва, отразив сначала бросок Якуба Враны , а затем и добивание от Тома Уилсона при выходе два в один.

Как оказалось, это был лучший шанс вашингтонцев продлить свою серию результативных периодов, а вот гости зажечь красный свет за воротами Самсонова сумели. Клейтон Келлер вовремя ткнул клюшкой по шайбе на пятаке после того, как Винни Хиностроза посеял панику остроумной, хоть и не прошедшей передачей на дальнюю штангу.

Не успел начаться второй период, как «Вашингтон» оказался в форменном кошмаре. Сначала всего через 10 секунд после вбрасывания шайба пересекла линию ворот Варламова до того, как он ее остановил, от конька Кристиана Фишера , невольно подправившего передачу Брэда Ричардсона . 35 секундами позже Михаэль Грабнер перехватил неосмотрительную передачу Ти Джея Оши и реализовал выход один на один. Таким образом, форвард продлил свою результативную серию до пяти встреч, в которых набрал 5 (3+2) очков.

И вот после этого слово взял Кузнецов. Еще в середине второго игрового отрезка он убежал один в ноль после паса Враны и легко разобрался с Раантой, а в начале третьего периода забросил с бэкхенда. Теперь на счету россиянина 6 (3+3) очков в четырех последних встречах.

Равновесие в матче всего за 1.16 до финальной сирены восстановил Оши, сыгравший на добивании после броска капитана «Кэпс» Александра Овечкина , который в этой встрече стал самым бросающим игроком, нанеся семь выстрелов в створ (на втором месте Кузнецов с пятью), но отметился только ассистом.

Овертайм успеха никому не принес, а в серии буллитов — редкий случай — свою попытку не использовал Оши. Не смог на этот раз переиграть Раанту и Кузнецов, в то время как Ник Шмальц и Конор Гарланд подпортили настроение сделавшему за 65 минут 32 сейва Самсонову.

«Аризона» прервала свою серию неудач, «Вашингтон» остановился на шести победах подряд, но при этом продолжил набирать очки в турнирную таблицу.

«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз» — 8:2

В другом матче дня «Каролина» выдала топ-выступление в противостоянии с «Оттавой». Если двумя днями ранее в столице Канады «Харрикейнз» были разбиты аутсайдером лиги со счетом 4:1, то теперь они вернули все сопернику в двукратном размере.

Особенно интересна статистика финского лидера «ураганов» Себастьяна Ахо , который в первой встрече этих команд заработал показатель полезности -4, а в домашнем поединке оформил дубль, включая победную шайбу, и записал себе уже +4.

Важным моментом стал и пятый гол в матче, который провел Дуги Хэмилтон . Благодаря этому защитник «Каролины» сравнялся с Джоном Карлсоном из «Вашингтона» по числу голов (8), и теперь они на пару возглавляют список защитников-снайперов текущего сезона.

В той комбинации одну из двух своих голевых передач в этой встрече записал Андрей Свечников . Молодая российская звезда «Харрикейнз» всего один раз бросил по воротам, зато провел три силовых приема и записал на свой счет показатель +3. На его счету уже 18 (7+11) баллов в 18 проведенных матчах.

В целом не в чем себя упрекнуть и российским легионерам «Сенаторз». Защитник Никита Зайцев старался изо всех сил, пластался на льду и заблокировал аж четыре (больше всех) выстрела по воротам, закончив игру со вполне приемлемым для счета 2:8 показателем -1.