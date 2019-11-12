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Два голевых паса Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Оттаву» 

Вести.Ru + ещё 2 3 часа назад
Два голевых паса Свечникова помогли «Каролине» выиграть
Фото: globallookpress.com
Матчем в американском Роли на RBC Center между местной "Каролиной Харрикейнз" и "Оттавой Сенаторз" стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Хозяева после серии из четырех поражений забросили в ворота гостей восемь шайб, а пропустили только две. 8:2 — победа "Каролины".
Россиянин Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами, а голы у "ураганов" забивали Фогеле, Нечас, Ахо (два), Флери, Хэмилтон, Дзингел и Эдмундсон. У "сенаторов" отличились Уайт и Ткачак, при этом первую шайбу "Оттава" забросила при счете 5:0 в пользу соперника.
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Теги:
Хоккей , Каролина Харрикейнз , Андрей Свечников , РБК
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