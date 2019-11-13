Канадский хоккеист сравнил Россию с тюрьмой

Бывший хоккеист из Канады Джейми Макленнан сравнил свою жизнь во время работы в России с пребыванием в тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подкаст 6 Degrees with Mike McKenna.

Экс-игрок «Флориды» Макленнан получил предложение от магнитогорского «Металлурга» летом 2007 года. Он заявил, что не смог отказаться из-за «невероятных денег»: большая зарплата, четыре тысячи долларов за победу, бонусы за сухие матчи, все это наличными, плюс бесплатные перелеты бизнес-классом.

«Но мне надо было жить в России… Это сравнимо с нахождением в тюрьме на протяжении шести месяцев. Я продержался шесть недель…» — заявил хоккеист.

Макленнан рассказал, что его одноклубники курили прямо в автобусе, который вез их из аэропорта, а их водителю угрожал пистолетом человек из другого автомобиля.

Как сообщал «Рамблер», ранее о своей жизни в России рассказал американский хоккеист Райан Уитни , выступавший за «Сочи» в 2014-2015 годах. Он заявил, что в России женщины либо шикарные, как теннисистка Анна Курникова , либо «полные замарашки» и «чернобыльские уроды с тремя глазами».

Также Уитни жаловался на расцвет «эпохи курения» в России и рассказывал, что однажды столкнулся с медсестрой, которая курила, измеряя ему давление. По его мнению, западным хоккеистам можно играть в российских клубах только ради того, чтобы «ощутить невероятное блаженство» после возвращения домой.