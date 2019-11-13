«Лос-Анджелес» попытается обменять Ковальчука

Руководство клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" рассматривает возможность обмена российского нападающего Ильи Ковальчука . Олимпийский чемпион перестал попадать в основу "королей".

Игра 36-летнего Ковальчука не устраивает "Кингз", и Илья был выведен из основы. Клуб собирается быстро обменять россиянина, но пока ни один клуб НХЛ не проявил интерес к российскому хоккеисту. При этом тренер "Лос-Анджелеса" Тод Макллелан считает, что у Ильи есть шанс вернуться в основу.