Экс-тренер сборной России высказался о Ковальчуке

Экс-тренер сборной России высказался о ситуации с Ковальчуком

13 ноября стало известно, что клуб намерен вывести хоккеиста из состава команды. При этом тренироваться вместе с одноклубниками он сможет, а вот принимать участие в матчах — нет.

"На мой взгляд, можно любого игрока "утопить", а можно хорошему игроку дать раскрыться в полной мере. Всё это зависит от качества и тренерской философии. Мы не знаем всей подноготной и внутренней кухни ситуации Ильи в клубе, поэтому более конкретно я говорить не могу", — заявил Быков.

Ранее The Athletic сообщил, что представители Ковальчука отказываются от комментариев.