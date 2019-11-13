В «Металлурге» ответили сравнившему РФ с тюрьмой хоккеисту 

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин назвал канадского хоккеиста Джейми Макленнана «лодырем», которого из-за лени убрали из клуба. Об этом сообщает РИА Новости
Так Величкин прокомментировал высказывания хоккеиста о России.
Как сообщал «Рамблер», экс-игрок «Флориды» Макленнан сравнил свою жизнь в России с пребыванием в тюрьме. Макленнан получил предложение от магнитогорского «Металлурга» летом 2007 года. Он заявил, что не смог отказаться из-за «невероятных денег», но продержался всего шесть недель.
Среди прочего, Макленнан рассказал, что его одноклубники курили прямо в автобусе, который вез их из аэропорта.
«После сборов мы все увидели, что Макленнан — лодырь, который приехал чисто пошабашить», — рассказал Величкин.
Он отметил, что соотечественник Макленнана, тренер Дэйв Кинг сам пригласил хоккеиста в «Металлург» и сам же потом его убрал.
«Какие претензии к Магнитогорску? Канадский тренер давал нагрузки на сборах, все их выдерживали», — заявил Величкин.
Также бывший вице-президент клуба опроверг заявления канадца о «невероятных деньгах». По его словам, на тот момент не было КХЛ и твердых контрактов, а у Макленнана был пробный контракт, по которому ему не полагалось премиальных и других доплат.
Слова о курении среди хоккеистов Величкин назвал «полным бредом».
«Сейчас почему-то такой тренд — сказать гадость про Россию. Про Магнитогорск впервые такое. Вылезло какое-то чудо, о котором никто даже и не помнит у нас», — отметил он.
По его версии, Макленнан приехал в Магнитогорск за легкими деньгами, но не получил желаемого и затаил обиду.