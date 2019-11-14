Россия проиграла Канаде в матче Суперсерии

Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии

В рамках Суперсерии прошел матч между молодежной сборной России U20 и канадскими хоккеистами из Западной лиги (WHL).

Встреча в Саскатуне завершилась в овертайме — 2:1. Единственный гол у россиян оформил Максим Соркин.

Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.

Суперсерия Россия U20 — Канада U20. Пятый матчРоссия U20 — Канада WHL — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) 0:1 — Соркин (Малышев, Телегин) — 05:41' (5x4);1:1 — Байрэм (Козенс, Фут) — 59:38' (6x5);2:1 — Эддисон (Байрэм, Майер) — 62:04' (3x3).

Ранее сообщалось, что Ковальчук вернется в Россию.