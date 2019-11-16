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Овечкин нанёс сокрушительный силовой приём форварду «Монреаля» Друену 

Чемпионат.com + ещё 21 7 часов назад
Овечкин сокрушил канадца
Фото: РИА Новости
В Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости завершается второй период. Счёт в матче — 3:0 в пользу гостей. На пятой минуте встречи капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин выполнил мощный силовой приём форварду соперника Джонатану Друену.
Напомним, «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 20 сыгранных матчах у столичной команды 32 очка. «Монреаль» идёт четвёртым, имея 23 очка в 18 сыгранных матчах.
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Теги:
Хоккей , Александр Овечкин , Джонатан Друен
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