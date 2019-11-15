Тотальный разгром: Кучеров отомстил Панарину

Тотальный разгром Нью-Йорка: Кучеров отомстил Панарину

В центральном матче игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» разгромила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 9:3. В центре внимания были россияне Никита Кучеров Артемий Панарин , которые стали лучшими в составах своих команд. «Газета.Ru» рассказывает об этой и других встречах 15 ноября.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома крупно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась с разгромным счетом 9:3, что позволило канадцам взять реванш за октябрьское поражение от «рейнджеров» (1:4).

Героем матча стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров: в его активе гол и три результативные передачи.

Также в составе победителей стоит отметить набравших по три очка нападающих Алекса Киллорна (2+1), Янни Гурда (1+2), Стивена Стэмкоса (1+2), а также защитника Виктора Хедмана (0+3).

Что же касается отечественного форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, то он также был на первых ролях. Россиянин отдал две результативные передачи и, как итог, продлил свою результативную серию в НХЛ до 10 матчей. Благодаря игре в Тампе Артемий обновил рекорд из девяти матчей, который он установил еще в сезоне-2016/17 будучи игроком «Чикаго Блэкхоукс».

Не отстает от одноклубника Павел Бучневич , который вновь отметился голевой передачей. Россиянин набрал очки (0+7) в пятом матче подряд. Всего в активе Бучневича теперь 15 (2+13) баллов — он делит с Панариным первое место среди игроков нью-йоркского клуба по голевым передачам.

Не обойдем стороной и игру российских стражей ворот в принципиальном противостоянии. Так, голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 23, тогда как вратарь «рейнджеров» Александр Георгиев матч провалил.

Уже на третьей минуте он не справился с броском Люка Шенна , после чего за четыре минуты в сетке его ворот побывало еще три шайбы. На седьмой минуте встречи Георгиев ожидаемо был заменен на Хенрика Лундквиста

В параллельном матче «Флорида Пантерз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей — 4:3.

Четыре пропущенные хозяевами шайбы продолжили неудачный этап карьеры вратаря Сергея Бобровского . Несмотря на то, что отечественный страж ворот отразил 26 из 30 бросков, он в восьмой раз в сезоне четырежды пропустил за матч.

И если поединок во Флориде Сергей отыграл до финальной сирены, то в предыдущем поединке против «Бостон Брюинз» Бобровский пропустил четыре шайбы за два периода и уступил место в воротах Cэму Монтембо. Канадец не сплоховал и даже принес своей команде победу в серии буллитов.

«Тяжелая игра выдалась. Конечно, три пропущенных гола в третьем периоде — это очень много. Что есть, то есть — мы двигаемся дальше. Я не ищу оправданий, календарь такой, какой есть, у всех бывают трудности.

Это разочаровывает, но завтра будет новый день. Тренеры посмотрят и скажут, что нам необходимо исправить. Я, в свою очередь, не слежу за тактикой и стратегией команды, стараюсь просто читать игру и следить за шайбой», — цитирует Бобровского FOX Sports Florida & Sun.

Не мог не отличиться в урожайный для россиян день и нападающий « Каролины Харрикейнз Андрей Свечников . В победном матче против «Баффало Сэйбрз» (команды выявили сильнейшего лишь в овертайме — 5:4) форвард записал на свой счет гол и два результативных паса.

Для Андрея это 21-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. С восемью точными и 13 голевыми передачами Свечников продолжает оставаться одним из ключевых игроков «ураганов».

В другом матче игрового дня «Ванкувер Кэнакс» дома проиграл «Даллас Старз» со счетом 4:2.

Российский форвард победителей Александр Радулов записал на свой счет один гол, а его партнер по команде, вратарь Антон Худобин отразил 32 броска из 34.