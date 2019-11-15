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Тотальный разгром Нью-Йорка: Кучеров отомстил Панарину 

Газета.Ru + ещё 17 4 часа назад
Тотальный разгром: Кучеров отомстил Панарину
Фото: Газета.Ru
В центральном матче игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» разгромила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 9:3. В центре внимания были россияне Никита Кучеров и Артемий Панарин, которые стали лучшими в составах своих команд. «Газета.Ru» рассказывает об этой и других встречах 15 ноября.
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома крупно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась с разгромным счетом 9:3, что позволило канадцам взять реванш за октябрьское поражение от «рейнджеров» (1:4).
Героем матча стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров: в его активе гол и три результативные передачи.
Также в составе победителей стоит отметить набравших по три очка нападающих Алекса Киллорна (2+1), Янни Гурда (1+2), Стивена Стэмкоса (1+2), а также защитника Виктора Хедмана (0+3).
Что же касается отечественного форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, то он также был на первых ролях. Россиянин отдал две результативные передачи и, как итог, продлил свою результативную серию в НХЛ до 10 матчей. Благодаря игре в Тампе Артемий обновил рекорд из девяти матчей, который он установил еще в сезоне-2016/17 будучи игроком «Чикаго Блэкхоукс».
Не отстает от одноклубника Павел Бучневич, который вновь отметился голевой передачей. Россиянин набрал очки (0+7) в пятом матче подряд. Всего в активе Бучневича теперь 15 (2+13) баллов — он делит с Панариным первое место среди игроков нью-йоркского клуба по голевым передачам.
Не обойдем стороной и игру российских стражей ворот в принципиальном противостоянии. Так, голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 23, тогда как вратарь «рейнджеров» Александр Георгиев матч провалил.
Уже на третьей минуте он не справился с броском Люка Шенна, после чего за четыре минуты в сетке его ворот побывало еще три шайбы. На седьмой минуте встречи Георгиев ожидаемо был заменен на Хенрика Лундквиста.
В параллельном матче «Флорида Пантерз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей — 4:3.
Четыре пропущенные хозяевами шайбы продолжили неудачный этап карьеры вратаря Сергея Бобровского. Несмотря на то, что отечественный страж ворот отразил 26 из 30 бросков, он в восьмой раз в сезоне четырежды пропустил за матч.
И если поединок во Флориде Сергей отыграл до финальной сирены, то в предыдущем поединке против «Бостон Брюинз» Бобровский пропустил четыре шайбы за два периода и уступил место в воротах Cэму Монтембо. Канадец не сплоховал и даже принес своей команде победу в серии буллитов.
«Тяжелая игра выдалась. Конечно, три пропущенных гола в третьем периоде — это очень много. Что есть, то есть — мы двигаемся дальше. Я не ищу оправданий, календарь такой, какой есть, у всех бывают трудности.
Это разочаровывает, но завтра будет новый день. Тренеры посмотрят и скажут, что нам необходимо исправить. Я, в свою очередь, не слежу за тактикой и стратегией команды, стараюсь просто читать игру и следить за шайбой», — цитирует Бобровского FOX Sports Florida & Sun.
Не мог не отличиться в урожайный для россиян день и нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. В победном матче против «Баффало Сэйбрз» (команды выявили сильнейшего лишь в овертайме — 5:4) форвард записал на свой счет гол и два результативных паса.
Для Андрея это 21-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. С восемью точными и 13 голевыми передачами Свечников продолжает оставаться одним из ключевых игроков «ураганов».
В другом матче игрового дня «Ванкувер Кэнакс» дома проиграл «Даллас Старз» со счетом 4:2.
Российский форвард победителей Александр Радулов записал на свой счет один гол, а его партнер по команде, вратарь Антон Худобин отразил 32 броска из 34.
Стоит отметить, что «Лос-Анджелес Кингз» дома победил «Детройт Ред Уингз» после вызвавших большой резонанс действий в отношении Ильи Ковальчука. Российского форварда вывели из состава «королей» — несмотря на присутствие на вторничной тренировке, в матче против детройтской команды он участия не принял.
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Теги:
Хоккей , Статьи , Стивен Стэмкос , Каролина Харрикейнз , Хенрик Лундквист , Сергей Бобровский , Андрей Свечников , Александр Георгиев , Александр Радулов , Люк Шенн , Антон Худобин , Артемий Панарин , Андрей Василевский , Илья Ковальчук , Никита Кучеров , Павел Бучневич , Виктор Хедман , Газета.Ru
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