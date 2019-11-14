Ковальчук проведет новые переговоры с «Лос-Анджелесом»

Российский форвард Илья Ковальчук проведет новый раунд переговоров с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз".

Ранее в СМИ появилась информация, что калифорнийский клуб может разорвать соглашение с нападающим.

"На 14 ноября снова запланированы переговоры между клубом и Ковальчуком. Однако 15 декабря вырисовывается большой бонус, потому сомневаюсь, что мы увидим что-то конкретное до этого времени", — написал журналист Пьер Лебрен в Twitter.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Ковальчук принял участие в 17 матчах, в которых набрал девять (6+3) очков.

Ранее агент российского форварда высказался о возможном возвращении Ковальчука в Россию.