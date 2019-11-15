«Больно видеть его в такой ситуации»

Российский хоккеист Илья Ковальчук остался без работы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Теперь официально, хотя разговоры об этом шли уже давно. Форвард в текущем сезоне не оправдал ожиданий, а в последних девяти матчах и вовсе не забросил ни одной шайбы. Попытается хоккеист найти новый клуб за океаном, вернется на родину или завершит карьеру? Разбиралась «Лента.ру».

«Хоккей бывает иногда жестоким»

18,75 миллиона долларов за три года — такой контракт с «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук подписал в 2018 году. А 13 ноября 2019-го стало известно, что игрока вывели из состава. Он продолжит тренировки с командой, но принимать участия в матчах не будет. Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан заявил, что это решение далось ему тяжело: «Хоккей бывает иногда жестоким. Было много достойных игроков уровня Зала славы, которые оказывались на скамейке. Илья сегодня провел хорошую тренировку. Думаю, это то, как он отреагировал на ситуацию. Это хороший знак для всех», — цитирует специалиста журналист Джек Харрис в Twitter.

Но почему все так?

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ нападающий появился на площадке в 17 матчах, забросил три шайбы и отдал шесть передач. Не самая выдающаяся статистика, а какие надежды на Ковальчука возлагали! Когда хоккеист возвращался в лигу летом 2018 года, он обещал «помочь команде стать лучше», а своей целью называл Кубок Стэнли. Но в действительности речи об этом в дебютном сезоне не шло и близко: клуб по итогам оказался на дне турнирной таблицы, заняв 15-е место в Западной конференции. Ковальчук провел 64 матча из 82-х и отличился 16 раз. Кстати, в сезоне-2017/2018, то есть до прихода россиянина, «Кингс» стали седьмыми.

Тем не менее форвард признался, что неудача только добавила ему мотивации: «Желание еще два года играть в "Кингс" не только не отпадает, а наоборот. Это только мотивирует меня сильнее. Я совсем не тот парень, кто бросит все и уедет. Просто бывает легкий путь, а бывает — мой. Он чуть посложнее, у меня обычно так».

Лучший снайпер

Ковальчук дебютировал в НХЛ в 2001 году. На драфте в первом раунде под общим первым номером его выбрал клуб «Атланта Трэшерс». Сначала россиянин подписал трехлетний контракт, но в итоге задержался на восемь сезонов. Правда, играл он там с перерывом: в 2004 году форвард уезжал в казанский «Ак Барс» , когда в НХЛ объявили локаут. Годовое соглашение с российским клубом принесло форварду три миллиона долларов. При том, что проявить себя (как говорили, из-за отсутствия мотивации) игрок не смог, а команда Зинэтулы Билялетдинова осталась без медалей национального чемпионата.

Незадолго до временного отъезда из НХЛ Ковальчук впервые принял участие в Матче звезд лиги (впоследствии нападающий сыграл там еще два раза, в 2008-м и 2009-м), а также попал в Сборную звезд. Талантом молодого россиянина восхищались иностранные специалисты, ему прочили успешную карьеру. Так что, когда НХЛ и профсоюз игроков пришли к консенсусу, хоккеист вновь присоединился к «Атланте» и сразу же провел крайне результативный сезон. В 82 матчах он забросил 52 шайбы, отдал 46 передач, то есть вплотную приблизился к отметке в 100 очков.

Игра команды строилась вокруг россиянина, который приобрел большой авторитет среди одноклубников. В сезоне-2007/2008 он стал вторым капитаном «Атланты», а в 2009 году Бобби Холик после ухода из клуба передал ему повязку. Самым значимым достижением россиянина в клубе стал первый в истории выход в плей-офф, а также получение «Морис Ришар Трофи» — награды, ежегодно вручаемой лучшему снайперу регулярного чемпионата.

В 2010 году контракт Ковальчука и «Трэшерс» кончился, а о новом соглашении договориться стороны не смогли. Руководство клуба предлагало нападающему не более десяти миллионов долларов в год, что не устраивало игрока. Тогда «Атланта» обменяла капитана, и новой командой форварда стал «Нью-Джерси Девилс». Там россиянин задержался на четыре сезона. С «Девилс» Ковальчук второй раз в карьере сыграл в плей-офф НХЛ, правда, неудачно: в первом же раунде клуб уступил «Филадельфии».

Контракт с «Нью-Джерси» был рассчитан до 2025 года, и решение хоккеиста завершить выступления в лиге в 2013 году привело к крупному скандалу. Североамериканские СМИ ополчились на игрока. По их версии, причиной ухода россиянина стала недостаточная зарплата, на которую не стоило жаловаться. Сам же Ковальчук объяснял, что просто хочет быть поближе к семье. Кроме того, интерес к нападающему давно проявлял СКА , а хоккеиста привлекала идея выиграть Кубок Гагарина. В итоге с петербургским клубом Ковальчук заключил четырехлетний контракт. Кубок Гагарина Ковальчук завоевал дважды: в 2015 и 2017 годах. А в декабре 2017-го он стал лучшим бомбардиром в истории СКА, обойдя с результатом 150 заброшенных шайб и 192 передачи Максима Сушинского

сборной России Ковальчук выступает с 2002 года. За это время он выиграл семь медалей чемпионата мира: по две золотых и серебряных и три бронзовые. Да, его личный вклад в успех команды частенько ставится под вопрос. Но кто не помнит чемпионат мира-2008, который проходил в Канаде в год столетия Международной федерации хоккея? В финальном матче против хозяев турнира в овертайме Ковальчук забросил победную шайбу, и это золото стало для национальной команды первым с 1993 года.

«Любого игрока можно "утопить"»

Возвращение в НХЛ 35-летнего Ковальчука случилось на волне олимпийского успеха в Пхенчхане, где хоккеист был признан самым ценным игроком турнира и в составе сборной России завоевал золото. Тогда ему и самому, наверное, верилось, что попытать счастья за океаном обязательно нужно еще раз. И похоже, это было ошибкой.

Впрочем, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков нашел нападающему оправдание. По его мнению, раскрыться россиянину помешало руководство «Лос-Анджелеса»: «Можно любого игрока "утопить", а можно хорошему игроку дать раскрыться в полной мере. Все это зависит от тренерской философии. Ковальчук доказал свою состоятельность, профессионализм и бомбардирские качества, поэтому для меня это полностью непонятная ситуация. Как можно было так "утопить" игрока?» — возмутился специалист. Он добавил, что тренеру клуба стоило больше доверять россиянину, потому что без игровой практики ждать результата странно: «На трибуне он не может приносить пользу команде. Мне больно видеть нашего игрока в такой ситуации».

По поводу своего будущего Ковальчук пока не делал заявлений. Что уже известно: на родину он не торопится. «Вопрос о возвращении Ильи в Россию является преждевременным», — подтвердил агент россиянина Юрий Николаев , добавив, что в НХЛ «много хитросплетений», которые мешают устранить все нюансы. При этом исключать такой вариант не стоит: «Спорт-Экспресс», например, сватает игрока в омский «Авангард»

На уход россиянина отреагировал капитан «Кингс» Анже Копитар: «Кови — хороший парень. У него никогда не было проблем с отношением к игре. Он хочет побеждать. Он хочет быть лучшим. И в обычной жизни он хороший человек. Каждый, кто его знает, это подтвердит», — цитирует его TSN. Жаль, что быть хорошим человеком недостаточно, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Это ведь за ним Ковальчук приезжал в НХЛ?