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MMA
22 ноября

Российская Премьер-лига

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Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

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Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

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Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур