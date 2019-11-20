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РФС придумал наказание для обидчиков Дзюбы
Футбол
Моуринью высказался о нынешнем составе "Тоттенхэма"
Премьер-лига
Описано состояние оставленного без футбола Кокорина
Футбол
«Реал» разозлился из-за шутки
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22 ноября
Российская Премьер-лига
1 из 1
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Тамбов
19:30
Локомотив М
22 ноября
Испанская Примера
1 из 1
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Леванте
23:00
Мальорка
22 ноября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07
23 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Оренбург
11:30
Ахмат
Рубин
14:00
Зенит
Динамо М
16:30
Ростов
23 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 8
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Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
18:00
Ливерпуль
Уотфорд
18:00
Бёрнли
23 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Леганес
15:00
Барселона
Бетис
18:00
Валенсия
Гранада
20:30
Атлетико М
23 ноября
Бундеслига
3 из 6
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Унион
17:30
Боруссия М
Фортуна
17:30
Бавария
Вердер
17:30
Шальке-04
24 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
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Уфа
11:30
Сочи
Урал
14:00
Спартак М
Арсенал
16:30
Краснодар
24 ноября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед
24 ноября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Эспаньол
14:00
Хетафе
Осасуна
16:00
Атлетик Б
Эйбар
18:00
Алавес
24 ноября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Аугсбург
17:30
Герта
Хоффенхайм
20:00
Майнц
25 ноября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Зарипов помог «Ак Барсу» обыграть «Сибирь» в гостях
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