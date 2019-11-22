До слез: только один игрок смог сломать Овечкина

Только один игрок смог сломать Овечкина. Силовой Бержерона довёл его до слёз

Капитан «Вашингтона» сейчас крушит всех подряд в НХЛ, но попадало и ему. Дважды от Бержерона: в финале МЧМ и в серии плей-офф с «Бостоном».

Мы привыкли, что «Русская машина» никогда не ломается и сама крушит всех на льду. Александр Овечкин — воплощение железного человека, которому всё нипочём. За 15-летнюю карьеру в НХЛ он пропустил всего 30 матчей, из них девять — из-за дисквалификаций, ещё один — за пропуск тренировки и два, когда его отпустили навестить дедушку. Итого, из-за травм он не сыграл всего 18 матчей.

Вдумайтесь — 18 матчей за 15 лет! Пока другие хоккейные звёзды периодически (или часто) ломаются и могут не играть целые сезоны, Овечкин лишь один раз в карьере пропустил 10 матчей за один чемпионат. И было это 10 лет назад, тогда травма плеча после неудачного столкновения с Раффи Торресом в матче с «Коламбусом» выбила его на шесть игр (ещё четыре игры он пропускал из-за дисквалификации). В остальные годы он ни разу не пропускал больше двух матчей из-за повреждений. Ему попадали шайбой в лицо, его били колено в колено, а он вставал, отряхивался и бежал играть дальше. Забивать, отдавать передачи и хитовать. Воистину Александр — уникальный хоккеист с железным здоровьем, которого ничем не сломить.

Видео можно посмотреть на канале NHL10ify в YouTube. В этом сезоне Овечкин занимает 17-е место в лиге по силовым приёмам, выше — только истинные силовики вроде Райана Ривза или Тома Уилсона , и жёсткие защитники, такие, как Радко Гудас. Среди супербомбардиров Овечкин остаётся безусловным лидером по жёсткой игре и сокрушительным силовым.

Бержерон — сокрушитель Овечкина

Но есть один человек, которому удалось сокрушить Овечкина. Это канадский нападающий Патрис Бержерон, который сейчас центрит одну из лучших троек в НХЛ. Обоим было по 19 лет, когда они встретились впервые, на молодёжном чемпионате мира — 2005. На этом турнире Бержерон стал лучшим бомбардиром и получил звание MVP, Овечкин был признан лучшим нападающим, и оба попали в символическую сборную. Финал Россия — Канада, Овечкин в погоне за вторым золотом МЧМ. Бержерон в середине второго периода выключил из игры капитана нашей сборной мощным силовым приёмом. Овечкин повредил плечо и не смог продолжить матч, и в отсутствие Александра канадцы смяли Россию 6:1. Овечкин, который ради победы готов был сделать всё, но не мог помочь своей команде и был вынужден смотреть за разгромом со стороны. После сирены он вышел на лёд, его правая рука была перевязана, и он не мог сдержать слёз. Из-за этой травмы он пропустил почти два месяца в Суперлиге.

Как пытались ломать «Русскую машину»

Овечкин и Бержерон ещё не раз встречались как на международной арене, так и в НХЛ. И если в играх за сборную канадец неизменно выходил победителем — как на Олимпиаде в Ванкувере, так и на Кубке мира — 2016, то в НХЛ у Овечкина и очков больше против «Бостона», чем у Бержерона в играх с «Вашингтоном», да и единственную серию между этими двумя командами в плей-офф «столичные» выиграли.

В 2012 году «Бостон» был действующим чемпионом и выиграл свой дивизион, «Вашингтон» же занял лишь седьмое место в конференции, но эта серия не стала прогулкой ни для «Брюинз», ни для Овечкина. Против него выпускали тройку Бержерона, и все семь матчей «Брюинз» охотились на капитана «Вашингтона». В первой игре его пытался вырубить Деннис Зайденберг , в пятом — Здено Хара, а во втором матче тон задавал Бержерон. Овечкин и сам намеревался провести на нём силовой, но оппонент оказался расторопнее и сокрушил 107-килограммового русского. Что же Овечкин? К тому времени он уже был несокрушимым и лишь отряхнулся и поправил визор. В той серии он набрал пять очков (у Бержерона было только две передачи в матчах, которые «Бостон» всё равно проиграл).

Видео можно посмотреть в YouTube. Овечкина ещё не раз проверяли на прочность, и он раз за разом доказывал свою несокрушимость. В матче с Германией на ЧМ-2014 лидера сборной России атаковал в колено Маркус Кинк . Выглядело всё ужасно, и прогнозы поначалу были самыми плохими. Овечкин не смог продолжить матч и сразу же уехал в больницу, но, пропустив один матч, уже в четвертьфинале вернулся в строй и в итоге привёл Россию к золоту.