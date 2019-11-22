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Бывшего хоккеиста заподозрили в избиении беременной жены 

Рамблер 2 часа назад
Бывшего хоккеиста заподозрили в избиении беременной жены
Фото: VK.com
Бывшему игроку сборной Белоруссии по хоккею Юрию Елисеенко грозит уголовное дело за нападение на жену. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на неназванный источник.
По данным газеты, 35-летняя жена спортсмена обратилась в одну из больниц Одинцовского района Подмосковья с подозрением на сотрясение мозга, врачи заметили кровоподтеки на ее руках и животе. У женщины диагностировали ушиб головы.
Женщина заявила, что ее избил муж. От госпитализации она отказалась.
Сейчас угрозы выкидыша у женщины нет. Материалы из больницы находятся в прокуратуре. У 31-летнего спортсмена взяли объяснения.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве избили 37-летнюю беременную женщину. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы на голове и ушибы живота. Пострадавшая заявила, что ее избил знакомый, и от госпитализации отказалась.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Хоккей , Юрий Елисеенко , Генпрокуратура РФ , Комсомольская правда
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