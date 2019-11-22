Бывшего хоккеиста заподозрили в избиении беременной жены 

Бывшему игроку сборной Белоруссии по хоккею Юрию Елисеенко грозит уголовное дело за нападение на жену. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на неназванный источник.
По данным газеты, 35-летняя жена спортсмена обратилась в одну из больниц Одинцовского района Подмосковья с подозрением на сотрясение мозга, врачи заметили кровоподтеки на ее руках и животе. У женщины диагностировали ушиб головы.
Женщина заявила, что ее избил муж. От госпитализации она отказалась.
Сейчас угрозы выкидыша у женщины нет. Материалы из больницы находятся в прокуратуре. У 31-летнего спортсмена взяли объяснения.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве избили 37-летнюю беременную женщину. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы на голове и ушибы живота. Пострадавшая заявила, что ее избил знакомый, и от госпитализации отказалась.