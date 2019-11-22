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В Подмосковье белорусский хоккеист избил беременную жену 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Экс-хоккеист избил беременную жену
Фото: ВКонтакте Юрия Елисеенко
Экс-хоккеист сборной Белоруссии 31-летний Юрий Елисеенко избил свою беременную жену. Как пишет сайт KP.Ru, инцидент произошёл 12 ноября в подмосковном Одинцове. Сообщается, что его пострадавшая супруга обратилась за медицинской помощью на следующий день.
35-летняя супруга Елисеенко сообщила врачам о том, что у неё может быть сотрясение мозга. Однако в ходе осмотра специалисты обнаружили на её теле, в том числе, на животе кровоподтеки. Медики диагностировали у находящейся на 4-м месяце беременности женщины травму головы, множественные кровоподтеки левой кисти и брюшной стенки.
Беседуя с врачами, супруга бывшего хоккеиста сборной Белоруссии призналась, что все удары ей наносил муж. Добавим, что, несмотря на состояние, женщина отказалась от госпитализации. Также сообщается, что материалы об избиении переданы сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее НСН писала, что столичный главк Следственного комитета принял в производство уголовное дело об избиении беременной женщины в трамвае на северо-востоке Москвы. По подозрению в совершении жуткого поступка задержан 41-летний житель Московской области. По данным полиции, в трамвае пьяный хулиган безо всякой причины избил беременную женщину до потери сознания. Как уточняет сайт «Подмосковье сегодня», ЧП случилось в районе Свиблово. Пострадавшая госпитализирована. Подозреваемый до сих пор находится на свободе — с него взяли подписку о невыезде.
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Теги:
Хоккей , Юрий Елисеенко , СКР , МВД
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