Экс-хоккеист сборной Белоруссии изувечил беременную жену

Кровоподтеки на животе и руках: экс-хоккеист сборной Белоруссии измордовал жену

В подмосковном Одинцово перспективный спортсмен и экс-хоккеист сборной Белоруссии избил беременную супругу и едва не спровоцировал этим выкидыш.

Как стало известно, инцидент с участием хоккеиста Высшей хоккейной лиги Юрия Елисеенко произошел чуть больше недели назад, однако детали содеянного появились лишь сейчас. После того, как пострадавшая подверглась физическому насилию, она лично приехала в местную больницу и пожаловалась на плохое самочувствие.

Когда медики стали осматривать пациентку, они заподозрили у нее сотрясение головного мозга. Чуть позже были диагностированы многочисленные ушибы, кровоподтёки левой кисти, брюшной стенки, левой стороны тела. Врачи были шокированы — для них факт избиения стал очевидным. Чуть позже и сама пациентка факт случившегося подтвердила. Когда же врачи предложили ей остаться и заявили, что травмы опасны для дальнейшего развития ребенка, горожанка от госпитализации отказалась.

«Комсомольская правда» отмечает, что сейчас состоянию пострадавшей ничего не угрожает. Хоккеисту же предстоит ответить за все содеянное перед законом — в отношении Юрия Елисеенко в скором времени будет возбуждено уголовное дело. Не исключено, что под угрозой окажется и карьера спортсмена, ведь для поддержания формы хоккеисты должны постоянно тренироваться и находиться в тонусе.