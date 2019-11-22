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Кровоподтеки на животе и руках: экс-хоккеист сборной Белоруссии измордовал жену 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Экс-хоккеист сборной Белоруссии изувечил беременную жену
Фото: РИА Новости
В подмосковном Одинцово перспективный спортсмен и экс-хоккеист сборной Белоруссии избил беременную супругу и едва не спровоцировал этим выкидыш.
Как стало известно, инцидент с участием хоккеиста Высшей хоккейной лиги Юрия Елисеенко произошел чуть больше недели назад, однако детали содеянного появились лишь сейчас. После того, как пострадавшая подверглась физическому насилию, она лично приехала в местную больницу и пожаловалась на плохое самочувствие.
Когда медики стали осматривать пациентку, они заподозрили у нее сотрясение головного мозга. Чуть позже были диагностированы многочисленные ушибы, кровоподтёки левой кисти, брюшной стенки, левой стороны тела. Врачи были шокированы — для них факт избиения стал очевидным. Чуть позже и сама пациентка факт случившегося подтвердила. Когда же врачи предложили ей остаться и заявили, что травмы опасны для дальнейшего развития ребенка, горожанка от госпитализации отказалась.
«Комсомольская правда» отмечает, что сейчас состоянию пострадавшей ничего не угрожает. Хоккеисту же предстоит ответить за все содеянное перед законом — в отношении Юрия Елисеенко в скором времени будет возбуждено уголовное дело. Не исключено, что под угрозой окажется и карьера спортсмена, ведь для поддержания формы хоккеисты должны постоянно тренироваться и находиться в тонусе.
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Теги:
Хоккей , Юрий Елисеенко , Комсомольская правда
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