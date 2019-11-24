Хоккеист ЦСКА забросил шайбу с отрицательного угла

Российский нападающий ЦСКА Кирилл Капризов забросил шайбу с отрицательного угла в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Автомобилиста». Видео появилось на сайте лиги.

В третьем периоде Капризов сделал бросок из-за ворот, попал в спину вратаря соперника Якуба Коваржа, после чего шайба залетела в ворота. Матч завершился победой «Автомобилиста» со счетом 2:1.

ЦСКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 43 очка в 30 матчах. «Автомобилист» находится на шестом месте на Востоке (35 очков в 29 матчах).