Третьяк высказался о новом наставнике сборной России

"В тренерском коллективе всегда есть распределение обязанностей. Это было, есть и будет. Это нормально и правильно.

Да, ряд элементов и работы был на Кудашове, но это важная часть общей системы, всего тренировочного процесса. В том числе и поэтому мы остановили свой выбор на нем, поскольку он хорошо знаком с ситуацией и системой сборных ФХР в целом", — отметил Третьяк.