Третьяк высказался о новом наставнике сборной России 

Легендарный в прошлом вратарь ЦСКА и сборной СССР, а ныне — президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью "Газете.Ru" пояснил, действительно ли Алексей Кудашов, ныне находящийся у руля "Красной машины", решал вопросы по тактике еще при Илье Воробьеве.
"В тренерском коллективе всегда есть распределение обязанностей. Это было, есть и будет. Это нормально и правильно.
Да, ряд элементов и работы был на Кудашове, но это важная часть общей системы, всего тренировочного процесса. В том числе и поэтому мы остановили свой выбор на нем, поскольку он хорошо знаком с ситуацией и системой сборных ФХР в целом", — отметил Третьяк.
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