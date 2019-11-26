«Спартак» победил в 11 из 13 последних матчах КХЛ 

Московский "Спартак" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра прошла на арене в Парке Легенд и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.
Единственную шайбу забросил на третьей минуте Роберт Ганзл.
После этой победы столичная команда поднялась на третье место в Западной конференции. На счету подопечных Олега Знарка 40 очков в 32 играх.
"Нефтехимик" расположился на восьмой строчке Восточной конференции. У нижнекамцев 33 очка в 33 матчах.
Ранее сообщалось, что член совета директоров КХЛ Александр Медведев поддержал идею проведения в России матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).