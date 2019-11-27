«Нью-Джерси» дома проиграл «Миннесоте»

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Ист-Рутерфорде, где "Нью-Джерси Дэвилз" принимал "Миннесоту Уайльд". Гости победили с результатом 3:2.

"Миннесота" вела в счете 2:0, н "дьяволы" смогли отыграться — 2:2. Однако последнее слово осталось за "дикими". В третьем периоде Райан Сутер забросил шайбу, ставшую победной. Нападающий "Дэвилз" Никита Гусев результативных действий не совершил.