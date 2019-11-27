«Чикаго» забросил три шайбы в ворота «Далласа»

Игровой день в регулярном чемпионате НХЛ завершился матчем в Чикаго. "Чикаго Блэкхоукс" с результатом 3:0 победил "Даллас Старз".

"Черные ястребы" вышли вперед на 11 минуте после броска Брендона Саада. Этот оставался единственным вплоть до середины второго периода, пока Патрик Кейн не удвоил преимущество "Чикаго", реализовав численное преимущество. Третья шайба побывала в воротах "звезд", когда в них уже не было Антона Худобина . Отличился Коннор Мерфи