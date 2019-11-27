Билялетдинов рассказал, почему ему стыдно перед Путиным

Стыдно перед Путиным: Билялетдинов о провале сборной

Билялетдинов акцентировал внимание на игре сборной в 1/4 финала олимпийского турнира против команды из Финляндии. Тогда россияне уступили со счетом 1:3 и в результате остались без каких-либо медалей.

Экс-наставник сборной заявил, что он долго анализировал прошедший матч и пытался понять, где допустил ошибку.

«Чувство такое нехорошее, потому что ты понимаешь, что ты это делаешь для того, чтобы они радовались, получили удовольствие. А не получилось», — пояснил Билялетдинов.

По его словам, особенно ему затмился разговор после поражения с президентом России. Беседу с главой государства тренер запомнил на всю жизнь.