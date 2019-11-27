Билялетдинов рассказал, почему ему стыдно перед Путиным

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело» рассказал, почему ему стыдно перед президентом РФ Владимиром Путиным. Причина кроется в неудачной игре российской команды на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Билялетдинов акцентировал внимание на игре сборной в 1/4 финала олимпийского турнира против команды из Финляндии. Тогда россияне уступили со счетом 1:3 и в результате остались без каких-либо медалей.
Экс-наставник сборной заявил, что он долго анализировал прошедший матч и пытался понять, где допустил ошибку.
«Чувство такое нехорошее, потому что ты понимаешь, что ты это делаешь для того, чтобы они радовались, получили удовольствие. А не получилось», — пояснил Билялетдинов.
По его словам, особенно ему затмился разговор после поражения с президентом России. Беседу с главой государства тренер запомнил на всю жизнь.
«Помню даже, как со мной Владимир Владимирович разговаривал. Вот мне перед ним стыдно, честно, до сих пор. Если какая-то встреча, мне будет стыдно. Потому что какое общение было, как он подошел… Для меня это… Мне до сих пор неудобно», — отметил он.