Экс-жена Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Экс-жена российского игрока НХЛ заявила о похищении детей

Бывшая жена защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита написала заявление в полицию о похищении детей родственниками спортсмена, сообщает «РЕН ТВ».

По информации издания, экс-супруга хоккеиста утверждает, что неизвестные совершили нападение на няню в Москве, забрали детей и скрылись на машине. Маргарита считает, что организатором похищения может быть отец ее бывшего мужа.

Отмечается, что после инцидента Зайцев отправился в российскую столицу для решения ситуации. Из-за перелета он был вынужден пропустить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Пара поженилась в 2015 году. За время брака в семье родились две дочки.