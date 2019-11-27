Экс-жена Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Бывшая жена российского защитника клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита заявила о похищении детей его родственниками.

Как сообщает РЕН ТВ, Зайцева заявила, что на гуляющую с детьми няню напали неизвестные, порезали ей ухо и увезли детей в неизвестном направлении.

Маргарита Зайцева обратилась с заявлением в полицию. Она уверена, что за похищением стоит отец бывшего мужа. Также Зайцева обратилась за помощью к адвокатам.

Сообщается, что находящийся в Канаде Зайцев после произошедшего вылетел в Россию и пропустил домашний матч своей команды.

Никита и Маргарита Зайцевы поженились в 2015 году, в 2019 году сообщили о разводе. В браке у них родились две дочки.