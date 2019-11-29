Экс-жена Зайцева извинилась за историю с похищением

Бывшая жена российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита опубликовала в своём Instagram пост с извинениями перед детьми.
«Не могу, сердце разрывается от обиды, от боли, от того что всё так. Простите нас, взрослых, малыши», — написала Маргарита.
По информации СМИ экс-супруга хоккеиста подала в полицию заявление, обвинив родственников спортсмена в похищении их детей. По её показаниям, неизвестные совершили нападение на няню дочерей, порезали ей ухо и забрали детей.
Экс-супруга Зайцева обратилась за помощью к адвокатам и высказала мнение, что детей удерживает отец хоккеиста.
Ранее отец хоккеиста Зайцева опроверг информацию о похищении внучек.